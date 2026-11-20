Los vecinos de Colastiné Sur, en Santa Fe, llevan cuatro semanas trabajando para reforzar las defensas ante la crecida del río Paraná. Desde el domingo 15 de noviembre colocaron casi 5.000 bolsas de arena en distintos sectores del terraplén para evitar filtraciones y proteger a las familias que viven dentro del anillo defensivo.

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Marcela Fernández, presidenta de la vecinal de Colastiné Sur, informó que las tareas se concentran en la defensa grande, que tiene una extensión aproximada de 2.800 metros. Durante los últimos días detectaron dos pequeñas filtraciones y otras provenientes de la napa, por lo que continúan con los trabajos de refuerzo.

La organización de las labores se realiza en coordinación con Protección Civil, que provee arena y bolsas para avanzar en el llenado. Actualmente, reciben alrededor de 21 metros cúbicos de arena por día. Además de colocar las bolsas, los vecinos realizan desmalezamiento y poda para despejar las defensas.

El esfuerzo físico es intenso, pero Fernández destacó el compromiso de quienes participan. Además del trabajo en las defensas, la comunidad realiza recorridas para asistir a las familias que permanecen en sus hogares en las zonas más comprometidas. En estas visitas, que se realizan junto a Bomberos Voluntarios de Las Flores, acercan medicamentos y agua a 13 familias.

También se llevan a cabo operativos para rescatar animales, especialmente gatos, en coordinación con el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). Esta tarea es compleja debido a que los animales suelen esconderse.

Sobre el nivel del río Paraná, Fernández indicó que se encuentra estacionado, pero reconoció que la situación genera incertidumbre, especialmente tras el avance repentino del agua en La Vuelta del Paraguayo. Por ello, resaltó la importancia de haber comenzado los trabajos con anticipación.

La prioridad es terminar los refuerzos en la defensa exterior antes de posibles lluvias o repuntes del río en diciembre, para luego avanzar en la parte interna del terraplén con mayor tranquilidad. En el anillo defensivo grande viven unas 210 familias, por lo que mantener las tareas preventivas es fundamental.

Otro punto de preocupación es la necesidad de contar con un generador de gran capacidad para garantizar el funcionamiento de las bombas extractoras ante eventuales cortes de energía eléctrica. Fernández explicó que junto con los bomberos definieron los lugares para instalar las bombas y solicitaron el equipo para asegurar su funcionamiento.

El suministro de agua potable se mantiene con normalidad en la zona, sin inconvenientes hasta el momento. Además, una lancha del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático monitorea la costa las 24 horas, lo que permitió brindar asistencia rápida a una mujer que sufrió la picadura de un alacrán.

Finalmente, Fernández destacó la importancia de que los vecinos participen en las reuniones de coordinación y planificación frente a la emergencia hídrica, ya que consideran que la experiencia de quienes conviven con el río es fundamental para la toma de decisiones.

Mientras el nivel del Paraná permanece estable, los vecinos continúan con las tareas para completar los refuerzos y proteger a la comunidad ante posibles nuevas lluvias o crecidas.

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