La Dirección Provincial de Vialidad finalizó este viernes 20 de noviembre los trabajos de ripiado en un tramo de 1.300 metros de la Ruta Provincial 209s, que une las localidades de Wheelwright y Labordeboy.

Foto: Redes sociales

La obra se realizó con maquinaria del organismo provincial y complementa un sector previo de aproximadamente 11 kilómetros, ejecutado por ambas comunas a través del programa Caminos Productivos.

El trabajo consistió en consolidar el suelo con un diseño abovedado para facilitar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos. La inversión total alcanzó cerca de 580 millones de pesos y se utilizaron alrededor de 2.000 toneladas de piedra.

Esta intervención responde a la demanda de vecinos y productores agropecuarios que emplean esta ruta para el traslado de sus productos.

El subadministrador de Vialidad Provincial, Benjamín Gianetti, señaló que la decisión de finalizar esta etapa con recursos provinciales buscó evitar una mayor carga presupuestaria para las administraciones locales.

Además, anticipó que la comuna de Labordeboy presentará un proyecto para construir una circunvalación que desvíe el tránsito pesado fuera del casco urbano hacia la Ruta Provincial 93. En caso de aprobarse, será necesario reforzar nuevamente el ripio debido al aumento del tránsito vehicular.

Por su parte, los presidentes comunales Julia Bertone y Agustín Romegialli destacaron el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro para concretar esta conexión vial entre las dos comunidades.

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