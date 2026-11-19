Boca Juniors se encuentra en Barranquilla, Colombia, donde ultima los detalles para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, prevista para el sábado 21 de noviembre. El entrenador Rodolfo Arruabarrena analiza dos modificaciones en la formación titular respecto del equipo que viene de vencer a Banfield, con Tomás Aranda y Lautaro Blanco como principales candidatos a ingresar desde el comienzo.

Tomás Aranda gana terreno en el ataque

La principal incógnita del conjunto xeneize está en el frente ofensivo. Tomás Aranda mostró una evolución favorable durante los últimos entrenamientos y se perfila para acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el ataque.

El futbolista viene de recuperarse de una lesión en el peroné que lo mantuvo alejado de las canchas desde fines de agosto. Su regreso a la competencia fue progresivo: disputó 26 minutos frente a Defensa y Justicia y posteriormente sumó otros 34 en la victoria contra Banfield.

Aunque todavía no acumuló demasiados minutos de juego, su respuesta física durante las prácticas lo posiciona por delante de Alan Velasco en la disputa por un lugar entre los titulares.

De todas maneras, Arruabarrena todavía no tomó una decisión definitiva y aprovechará los entrenamientos restantes en Barranquilla para evaluar su condición física antes del encuentro.

Lautaro Blanco regresaría a la defensa

La otra modificación prevista se produciría en el lateral izquierdo. Lautaro Blanco logró recuperarse de sus molestias físicas y volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel antes del viaje a Colombia.

El defensor se encuentra disponible y todo indica que recuperará su lugar en la formación inicial en reemplazo de Malcom Braida.

En principio, el resto del equipo se mantendría sin cambios respecto del último compromiso frente a Banfield, aunque la confirmación oficial dependerá de las decisiones que tome el cuerpo técnico durante las próximas prácticas.

La probable formación de Boca para la final

El equipo que se perfila para enfrentar a Atlético Mineiro es el siguiente:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda (o Alan Velasco).

El esquema previsto sería un 4-3-3, con tres futbolistas en el mediocampo y un tridente ofensivo en el que Aranda aparece como principal candidato a ocupar el sector izquierdo.

Boca ajusta los últimos detalles en Barranquilla

Con el plantel instalado en Colombia, Arruabarrena dispone de las últimas sesiones de entrenamiento para definir cuestiones tácticas, evaluar la recuperación de los futbolistas y establecer el equipo que buscará el título continental.

La situación de Aranda concentra buena parte de la atención, principalmente por su reciente regreso a la actividad. Su inclusión desde el inicio dependerá de la respuesta física que presente durante los trabajos previos al partido.

Por otro lado, la recuperación de Blanco le permite al entrenador contar nuevamente con una alternativa para el lateral izquierdo, una posición en la que había tenido que realizar modificaciones.

La final frente a Atlético Mineiro está programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Boca afrontará el compromiso con el objetivo de sumar un nuevo título internacional, mientras que la formación definitiva se conocerá en las horas previas al encuentro.