Inter Miami perdió 3-0 frente a Columbus Crew en el partido de ida de los playoffs de la Major League Soccer (MLS), disputado el sábado 21 de noviembre en el Nu Stadium, Estados Unidos.

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El equipo visitante abrió el marcador a los 9 minutos con un penal convertido por el delantero chileno Gonzalo Tapia, ex River Plate. En el segundo tiempo, Columbus amplió la ventaja con goles de Taha Habroune a los 14 minutos y nuevamente Tapia a los 20.

Inter Miami terminó el primer tiempo con diez jugadores tras la expulsión de Gonzalo Luján a los 36 minutos, lo que complicó el desarrollo del encuentro para el equipo local. Lionel Messi, quien recibió antes del partido el Botín de Oro como máximo goleador de la temporada regular, fue titular y tuvo una actuación destacada, generando situaciones de riesgo, pero no pudo revertir el resultado.

Además de Messi y Luján, en Inter Miami jugaron los argentinos Rodrigo De Paul y Facundo Mura, bajo la dirección técnica de Cristian "Kily" González.

La serie de playoffs se disputa al mejor de tres partidos. El próximo encuentro será el viernes 26 de noviembre desde las 22 horas (hora argentina) en Columbus. Inter Miami deberá ganar ese partido para forzar un tercer encuentro, que se jugaría en Miami alrededor del 2 de diciembre. Cada partido cuenta por separado y si un encuentro termina empatado tras los 90 minutos, se define por penales.

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