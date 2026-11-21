Colón y Deportivo Morón igualaron 0 a 0 el sábado 21 de noviembre en el Estadio Brigadier Estanislao López, en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

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El equipo dirigido por Iván Delfino tomó la iniciativa desde el inicio, presionó alto y buscó abrir el marcador, pero no logró concretar sus oportunidades. Morón, con una defensa sólida y ordenada, generó algunas chances claras y complicó al local.

El arquero Tomás Giménez fue clave para mantener el arco en cero, realizando atajadas decisivas, especialmente en el primer tiempo, cuando respondió a un cabezazo y a un remate tras un córner. Por su parte, Colón tuvo aproximaciones peligrosas, como un remate que fue despejado sobre la línea por un defensor y un par de intentos desde media distancia.

En la segunda mitad, el partido mantuvo la intensidad pero perdió claridad ofensiva. Colón intentó sostener la presión y generar situaciones, pero falló en la definición. Un cambio relevante fue el ingreso de Franco García, quien tuvo una oportunidad clara junto a Alan Bonansea, pero ambos se molestaron en la definición y no pudieron convertir.

Un incidente destacado ocurrió a los 36 minutos del complemento, cuando Mateo Levato quedó tendido tras un golpe con el antebrazo de Mauro Peinipil. Los jugadores de Morón reclamaron la expulsión del lateral rojinegro, que no fue sancionada.

En los minutos finales, Colón se volcó al ataque, buscando el gol con pelotas detenidas y centros, pero el arquero visitante Salvá evitó la caída de su arco. El empate dejó la serie abierta, pero obliga a Colón a ganar el próximo viernes 27 de noviembre en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón, para avanzar a las semifinales del Reducido.

El resultado refleja un partido parejo, con un Colón que dominó la posesión y la iniciativa pero que no pudo traducirlo en goles, y un Morón que apostó a la defensa y aprovechó sus espacios para generar peligro.

La revancha definirá cuál de los dos equipos continuará en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

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