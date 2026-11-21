Independiente de Avellaneda venció 2-1 a Argentinos Juniors el sábado 21 de noviembre en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura. El encuentro correspondió a los octavos de final y fue a partido único.

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Maximiliano Meza fue la figura del partido al marcar los dos goles del equipo visitante, el primero a los 40 minutos del primer tiempo tras una jugada colectiva que inició Josías Palais y el segundo desde el punto penal a los 30 minutos del complemento. Argentinos Juniors había igualado transitoriamente con un cabezazo de Diego Porcel a los dos minutos del segundo tiempo.

El partido tuvo momentos de dominio alternado. Argentinos buscó imponer su juego ofensivo en los primeros minutos del segundo tiempo, pero no pudo mantener la ventaja tras el penal sancionado por el árbitro Jorge Baliño, que definió Meza con precisión. El arquero de Independiente, Santiago Mele, fue clave en varias intervenciones para mantener el resultado.

Independiente, dirigido por Jadson Viera, terminó séptimo en la Zona A con 23 puntos y logró su clasificación en la última fecha tras vencer a Deportivo Riestra. El equipo buscará mejorar su rendimiento en esta fase eliminatoria, donde enfrentará a Vélez Sarsfield, que eliminó a Belgrano de Córdoba en la ronda anterior.

Por su parte, Argentinos Juniors, conducido por Nicolás Diez, finalizó segundo en la Zona B con 31 puntos y ya tiene asegurada su participación en la fase previa de la Copa Libertadores 2027. El equipo no pudo aprovechar la localía para avanzar y quedó eliminado en esta instancia.

En cuanto a los jugadores, Argentinos contó con el regreso de Francisco Álvarez tras cumplir una suspensión y con la presencia de Brayan Cortés en el arco. Sin embargo, Franco Paredes no pudo jugar por suspensión, y Franco Vázquez y Matías Giménez Rojas fueron evaluados por molestias físicas. Independiente recuperó a Santiago Montiel y a Santiago Mele, quienes habían estado ausentes por suspensión y convocatoria a la selección uruguaya, respectivamente.

El próximo partido de Independiente será contra Vélez en el estadio José Amalfitani, en los cuartos de final del torneo, en busca de avanzar hacia las instancias decisivas del Clausura.

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