El viernes 20 de noviembre, Guido Icardi, hermano del futbolista Mauro Icardi, se manifestó públicamente sobre el conflicto familiar que involucra al delantero y a su expareja Wanda Nara.

Foto: Redes sociales

En una entrevista radial, Guido defendió a Wanda Nara y criticó el presente de Mauro, a quien describió como "perdido psicológicamente" y "apagado". Además, señaló que su hermano está "enamorado de sí mismo" y que atraviesa un momento complicado tanto personal como profesionalmente.

Guido recordó que Wanda Nara fue una figura clave en la vida de Mauro durante su relación, ya que, según dijo, ella tenía el control y la capacidad de guiarlo. Destacó que gracias a ella, Mauro logró un crecimiento importante en términos de contratos y nivel de vida.

El hermano del futbolista expresó preocupación por la situación actual de Mauro, quien no está jugando y parece estar atravesando una crisis personal. También mencionó que esta situación debe ser difícil para su padre, quien acompañó y apoyó a Mauro desde su infancia.

Guido admitió que durante mucho tiempo idealizó a su hermano y buscó mantener un vínculo cercano, aunque siente que ese acercamiento no fue recíproco. Añadió que Mauro necesita apoyo familiar y que no lo ve rodeado de buenas compañías, lo que incrementa su inquietud sobre su estado.

El joven tatuador concluyó que, a pesar de los logros alcanzados, el presente de Mauro Icardi es preocupante y requiere atención, tanto en lo personal como en lo profesional.

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