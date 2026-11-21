El sábado 21 de noviembre, Barracas Central venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela y se clasificó para los cuartos de final del Torneo Clausura.

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El único gol del partido llegó a los 29 minutos del primer tiempo. Tras un córner desde la derecha ejecutado por Iván Tapia, Norberto Briasco se elevó y conectó de cabeza para enviar el balón al segundo palo y marcar el tanto decisivo.

El equipo dirigido por Damián Ayude ahora espera rival para la próxima ronda, que saldrá del encuentro entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Este partido se disputará el domingo 22 de noviembre a las 16:00 en el Estadio Gigante de Arroyito.

Barracas Central buscará aprovechar esta oportunidad para avanzar en el torneo y continuar su camino hacia el título. La definición del próximo rival será clave para sus aspiraciones en la competencia.

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