El Gobierno de Santa Fe entregó este viernes en Rosario las Becas por Mérito Deportivo 2026, un programa que otorga apoyo económico a deportistas y entrenadores que representan a la provincia en competencias nacionales e internacionales.

La entrega se realizó en el estadio Invencible de Rosario, uno de los escenarios construidos para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En esta primera instancia se entregaron 272 becas, mientras que el próximo viernes se completará la entrega con 140 beneficiarios en la ciudad de Santa Fe.

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El programa cuenta con una inversión de $546 millones provenientes del Consejo Provincial del Deporte (Coprode) y la Secretaría de Deporte, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Los montos asignados varían entre $715.000 y $3.900.000 según la categoría de cada deportista o entrenador.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el crecimiento del deporte en la provincia y recordó la organización de los Juegos Suramericanos, que tuvieron como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela. “Nos destacamos haciendo el evento deportivo más grande de Latinoamérica y fuimos felicitados por todo el mundo”, afirmó.

Además, Pullaro resaltó el desempeño de la delegación santafesina en los Juegos Nacionales, donde la provincia obtuvo la mayor cantidad de medallas por tercer año consecutivo. “Detrás de cada persona que entrena hay un montón de gente que la acompaña. El Gobierno Provincial no puede hacer menos que acompañarlos para que podamos trabajar juntos”, agregó.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, valoró la inversión en infraestructura y en el acompañamiento a los deportistas. “Los deportistas van a seguir contando con nosotros porque la decisión política del gobernador es que seamos la capital nacional del deporte”, afirmó.

Por su parte, la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia destacó la infraestructura construida para los Juegos Suramericanos y su legado para el deporte provincial. El senador por Rosario, Ciro Seisas, señaló que el deporte es un eje central de la política pública provincial, mientras que el diputado Joaquín Blanco subrayó la inversión de más de 500 millones de pesos para sostener el deporte federado.

La subsecretaria de Deporte Federado, Silvia Masón, agradeció a los deportistas y entrenadores y destacó su rol como representantes de la provincia.

Las Becas por Mérito Deportivo buscan mejorar las condiciones para la preparación deportiva, acompañar las trayectorias de quienes compiten por Santa Fe y fortalecer el deporte federado. El programa reconoce tanto a los atletas como a sus entrenadores, cuyo trabajo es fundamental para el desarrollo deportivo.

La entrega se realizó en el marco del Día Internacional de los Derechos de la Niñez, con la participación de niños y niñas de Centros de Acción Familiar de Rosario, que disfrutaron de espectáculos y actividades recreativas.

Esta política forma parte de una estrategia provincial que combina inversión en infraestructura, apoyo a clubes y acompañamiento directo a deportistas para consolidar el crecimiento del deporte en Santa Fe y proyectar a sus representantes a nuevos desafíos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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