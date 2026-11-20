El viernes 20 de noviembre, Vélez Sarsfield eliminó a Belgrano en los octavos de final del Torneo Clausura 2026 tras un empate 2 a 2 en el tiempo reglamentario y una victoria 3 a 1 en la tanda de penales. El encuentro se disputó en el estadio de Vélez, en Liniers, y contó con una actuación destacada del arquero Tomás Marchiori, que atajó tres disparos en la definición.

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El partido comenzó con un gol temprano de Belgrano a los 11 minutos, cuando Ramiro Hernándes aprovechó un rebote para abrir el marcador. Vélez igualó a los 14 minutos del segundo tiempo gracias a un remate de media distancia de Ronaldo Martínez. En el tiempo suplementario, Nicolás Fernández volvió a poner en ventaja a Belgrano a los 10 minutos del primer tiempo extra.

Sin embargo, Vélez logró empatar nuevamente a los 5 minutos del segundo tiempo extra con un gol de Dilan Godoy, que definió tras capturar un balón dentro del área. El resultado llevó la definición a los penales, donde Marchiori fue clave al detener los tiros de Lucas Zelarrayán, Francisco González Metilli y Adrián Sporle.

En la tanda, los jugadores de Vélez que convirtieron fueron Rodrigo Aliendro, Rolando Martínez y Dilan Godoy. El único penal convertido por Belgrano fue el de Nicolás Fernández, mientras que Matías Arias falló para su equipo.

Durante el partido, Belgrano tuvo varias oportunidades para aumentar la ventaja, con intentos de Hernándes y Passerini en el segundo tiempo que no lograron concretarse. Por su parte, Vélez generó peligro con un remate bloqueado de Manuel Lanzini y un disparo desviado de Leo Cristaldo.

La eliminación de Belgrano deja a Vélez entre los ocho mejores del torneo, que ahora espera rival para la siguiente fase del Clausura 2026.

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