La Lazio de Italia se impuso por 3 a 0 frente al Lecce el sábado 21 de noviembre, en el marco de la duodécima fecha de la Serie A. Los goles del partido fueron anotados por Tijjani Noslin, que marcó dos veces, y Davide Frattesi.

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Con este resultado, Lazio se afianza en la cima del torneo con 32 puntos, manteniendo un invicto de diez victorias y dos empates. Por su parte, la Roma también ganó su partido ante Parma por 5 a 1, con cuatro goles de Donyell Malen y uno de Rodrigo Mora. Parma había igualado momentáneamente con un tanto de Nesta Elphege.

La victoria de Roma le permite ubicarse como escolta de Lazio, con 30 unidades. En otro encuentro destacado, el Como, con el argentino Nico Paz, venció 2 a 0 al Cagliari. Los goles fueron de Jacobo Ramón y Lucas da Cunha, y con este triunfo Como se posiciona cuarto en la tabla con 26 puntos.

En la pelea por los primeros puestos, el Inter de Milán, que cuenta con Lautaro Martínez, tiene la posibilidad de quedar segundo si gana el domingo 22 de noviembre contra Atalanta. Inter suma 28 puntos y podría alcanzar los 31 con una victoria. Lautaro Martínez recibió el alta médica tras una distensión muscular que lo mantuvo fuera de siete partidos y podría reaparecer en este encuentro, según disponga el entrenador.

La Serie A continúa con una competencia ajustada entre los principales equipos de Roma y Milán, con Lazio liderando la tabla y sus perseguidores buscando acortar distancias.

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