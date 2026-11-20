La Conmebol informó el viernes 20 de noviembre que Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana con su camiseta titular azul y oro, pero con pantalones y medias amarillas. El partido se disputará este sábado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Boca enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil.

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Esta decisión no responde a una cábala, sino a una disposición reglamentaria sobre el contraste de indumentaria. Atlético Mineiro fue designado como equipo local para la final, por haber tenido mejor rendimiento en las fases previas, por lo que mantiene su uniforme tradicional con pantalones y medias negras.

El reglamento establece que el equipo visitante debe modificar las prendas que puedan generar confusión visual con el local. Por eso, Boca debe usar pantalones y medias amarillas para evitar superposición cromática con el negro de Mineiro.

La elección del pantalón amarillo recuerda la final de la Copa Libertadores 2007, cuando Boca también usó camiseta azul y pantalones amarillos en la revancha contra Gremio en Porto Alegre. En esa ocasión, Boca ganó 2-0 y se consagró campeón con un global de 5-0. Sin embargo, la actual combinación difiere en el color de las medias, que en 2007 fueron azules con detalles amarillos y ahora serán completamente amarillas.

El histórico utilero Roberto Prado recordó que en 2007 Boca viajó solo con pantalones blancos y que la Conmebol autorizó el uso del short amarillo poco antes del partido, lo que obligó a enviar un juego de pantalones desde Buenos Aires a último momento.

Este sábado, Boca buscará romper una racha de 18 años sin títulos internacionales y la indumentaria amarilla vuelve a ser un símbolo en una definición continental.

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro comenzará en horas de la tarde en Barranquilla, con la expectativa de miles de hinchas argentinos y brasileños.

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