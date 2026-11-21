Tres exagentes imputados por asalto a Tribunales en 1984
La Justicia federal imputó a tres ex integrantes del servicio de inteligencia por el asalto ocurrido en Tribunales de Rosario en 1984. Uno de los imputados no había sido condenado anteriormente, según se informó el sábado 21 de noviembre.
Foto: Redes sociales
El hecho se remonta a aquella madrugada en la que se produjo un robo en la sede judicial de Rosario. Hasta el momento, la causa sigue sumando nombres vinculados a aquella operación.
No se detallaron los nombres de los imputados ni los objetos o documentos que se llevaron durante el asalto. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Este avance judicial se da en el marco de investigaciones sobre delitos cometidos durante la década de 1980, en las que se busca identificar a todos los involucrados en acciones ilegales vinculadas a servicios de inteligencia.
En este contexto, la Justicia federal mantiene la pesquisa para completar el listado de imputados y avanzar hacia posibles juicios.
Por ahora, se aguarda la presentación de nuevas pruebas y testimonios que permitan avanzar con las imputaciones y esclarecer el alcance del asalto a Tribunales en Rosario.
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