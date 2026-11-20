La ciudad de Santa Fe registró cuatro homicidios en el transcurso de cinco días, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, en tres episodios ocurridos en distintos barrios.

Foto: Redes sociales

El primer caso se produjo el lunes en barrio Alvear, en una vivienda de calle Córdoba al 2200, donde fue encontrada sin vida una mujer de 28 años, identificada con el apellido Cañón. Presentaba heridas compatibles con un ataque con arma blanca. La denuncia al 911 alertó sobre la situación cerca del mediodía. La investigación está a cargo de la fiscal Vivian Galeano, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS). Por este hecho fue detenida una mujer que tenía un pedido de captura vigente. Se secuestraron teléfonos celulares, prendas y otros elementos para esclarecer el crimen.

El segundo episodio ocurrió el martes por la mañana en barrio Guadalupe, en una vivienda de calle Ayacucho al 200, entre Riobamba y Defensa. Allí fueron asesinados a balazos un hombre de 48 años, Luis Eugenio Ojeda, y su hijo Lucas, de 23. La pareja de Ojeda llamó al 911 alrededor de las 10 para informar que ambos habían recibido disparos. Según su relato, el hombre le advirtió que no bajara porque estaba con otras personas. Se investiga el faltante de dinero en moneda extranjera que la mujer notó tras el ataque, por lo que las hipótesis incluyen un posible robo o un ajuste de cuentas, aunque ninguna fue confirmada. La fiscal Laura Urquiza, de la Unidad de Homicidios, está a cargo de la causa, con apoyo de la Policía de Investigaciones y del Gabinete Criminalístico. El martes por la noche se encontró un automóvil vinculado a la investigación.

El último hecho se registró el viernes cerca de las 8 en barrio Alfonso, en una vivienda de calle Corrientes al 4100. Un policía de 28 años, Marcelo Romero, asesinó a balazos a su pareja, Romina Benítez, de 27, también integrante de la Policía de Santa Fe, y luego se suicidó. La pareja tenía un hijo de siete años que no estaba en la casa al momento del hecho. Una vecina alertó a los gritos y dio aviso al 911, lo que permitió la llegada de efectivos policiales y personal de Criminalística. La fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Oficina de Delitos Sexuales y Muertes Violentas de Mujeres, investiga el femicidio seguido de suicidio para establecer las circunstancias de las muertes.

Estos hechos reflejan diferentes contextos de violencia en la ciudad, desde un crimen con arma blanca, un doble homicidio con posible móvil económico o ajuste, hasta un femicidio seguido de suicidio dentro de la fuerza policial. Las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades y circunstancias en cada caso.

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