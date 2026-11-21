El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe designó siete fiscales referentes para abordar los delitos rurales en las cinco regiones judiciales de la provincia. La medida fue formalizada recientemente y busca mejorar la investigación y la coordinación frente a los delitos que afectan al sector agropecuario.

La decisión responde a demandas planteadas en las Mesas de Seguridad Rural, espacios de trabajo que reúnen a productores, entidades agropecuarias, fuerzas de seguridad, fiscales y gobiernos locales. Estos encuentros, impulsados por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Justicia y Seguridad, buscan identificar problemas y coordinar respuestas ante el delito rural.

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Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que la designación de fiscales es una herramienta adicional para responder a los delitos que perjudican al sector agropecuario. Por su parte, desde los ministerios de Justicia y Seguridad indicaron que esta medida complementa el uso de otras herramientas como el 911 y las denuncias online, además de mejorar la planificación operativa y la investigación criminal.

Los fiscales designados son Alejandro Benítez para la Fiscalía Regional Nº 1; Marianela Luna para la Nº 2; Mauro Menéndez para la Nº 3; Juan Sebastián Marichal para la Nº 4; y para la Regional Nº 5, Adrián Soria (Rafaela), Mauricio Spinosa (San Cristóbal) y Ricardo Milton Kettler (Tostado). Asumirán como referentes en sus jurisdicciones sin que esto implique la creación de nuevas fiscalías.

Las Mesas de Seguridad Rural, activas desde 2024, integran a los ministerios de Desarrollo Productivo, Justicia y Seguridad, Salud, el MPA, la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, gobiernos locales y organizaciones agropecuarias como Carsfe, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina.

En estos espacios se analizan temas como mecanismos de denuncia, prevención del abigeato, equipamiento, conectividad, controles y presencia policial en zonas productivas. La designación de fiscales referentes se suma a una agenda que combina prevención, investigación penal y trabajo territorial para mejorar la respuesta a quienes viven y producen en el campo santafesino.

El MPA recuerda que los delitos rurales son una prioridad en su política de persecución penal y destaca la participación activa de la Fiscalía General y de fiscales regionales en las mesas zonales de seguridad rural.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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