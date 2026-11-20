El viernes 20 de noviembre, en una vivienda de la calle Corrientes al 4110, en barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe, un suboficial de la Brigada Motorizada mató a su pareja y luego se suicidó. La víctima fue Romina Benítez, también integrante de la fuerza policial, y el agresor Marcelo Romero, con quien tenía un hijo de siete años.

Foto: Redes sociales

Según la investigación, Romero disparó contra Benítez y, al ver que la policía llegaba tras el aviso de una vecina, se quitó la vida. Intervino el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Brigada de Femicidios, que realizaron las primeras actuaciones y notificaron a la fiscal en turno, Jorgelina Moser Ferro, quien se presentó en el lugar para supervisar la escena.

La causa está en etapa inicial y se buscan evidencias para esclarecer el hecho. Fuentes cercanas indicaron que Romero no estaba pasado a disponibilidad, pero se encontraba con carpeta médica debido a una caída de moto ocurrida tiempo atrás mientras prestaba servicio, lo que le había otorgado licencia. Por su parte, Benítez seguía en actividad en la fuerza.

Este caso representa el cuarto femicidio seguido de suicidio registrado en la ciudad de Santa Fe y la provincia, una modalidad que genera preocupación en las autoridades y la sociedad.

Las fuerzas de seguridad continúan con la investigación para determinar las circunstancias que rodearon el hecho y posibles responsabilidades adicionales.

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