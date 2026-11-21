El viernes 20 de noviembre se encontró el cuerpo del joven de 25 años que había desaparecido en el río el miércoles 18 en la zona de Granadero Baigorria, Santa Fe.

Foto: Redes sociales

La búsqueda se extendió durante tres días hasta que las autoridades lograron localizar el cuerpo, que fue confirmado por la familia del joven. Por el momento, se desconocen detalles sobre las circunstancias de la desaparición y el fallecimiento.

Desde la familia solicitaron colaboración para realizar el traslado final del cuerpo, aunque no se brindaron más precisiones sobre el destino o la logística.

La investigación continúa a cargo de las autoridades locales para esclarecer el caso y determinar las causas del incidente.

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