La Serie A de Italia disputará su duodécima fecha entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre, con una intensa lucha por el liderato entre Lazio, Inter y Roma.

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El sábado a las 11, Lazio, que lidera la tabla con 29 puntos y aún invicto, recibirá a Lecce, ubicado en el 14° puesto con 10 unidades, en el Stadio Olimpico. En simultáneo, Como, quinto con 23 puntos y dirigido por Cesc Fàbregas, enfrentará a Cagliari en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, buscando acercarse a la zona de clasificación a la Champions League.

A las 14, Roma, que suma 27 puntos y también permanece invicta, visitará a Parma, que está 16° en la tabla. Un triunfo de Roma, junto con resultados adversos de Lazio e Inter, podría permitirle alcanzar la cima.

La jornada del sábado finalizará a las 16:45 con el partido entre Napoli (10°, 15 puntos) y Torino (11°, 14 puntos) en el Estadio Diego Armando Maradona.

El domingo comenzará a las 8:30 con Juventus, séptimo con 18 puntos y dirigido por Luciano Spalletti, enfrentando a Venezia, que ocupa el penúltimo lugar con 6 unidades y está en zona de descenso, en Turín. Más tarde, Milan (4°, 24 puntos) recibirá a Frosinone (6°, 20 puntos), que no podrá contar con el lesionado Raimondo.

A las 16:45, Inter, escolta con 28 puntos, visitará a Atalanta (12°) en el New Balance Arena. Para quedar primero, Inter necesita ganar por una diferencia de dos goles y que Lazio no sume puntos.

El lunes a las 16:45, Monza (18°, 7 puntos) y Fiorentina (15°) protagonizarán un duelo clave por la permanencia en el U-Power Stadium. En la tabla, Bolonia se ubica octavo y Udinese cierra la tabla con solo 5 unidades.

Esta fecha será decisiva en la definición de los puestos de vanguardia y la lucha por evitar el descenso en la liga italiana.

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