El sábado 21 de noviembre, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó la detención de Mónica Mellid Cañiza, acusada de colaborar en la fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi, quien permanece prófugo desde hace diez días.

Foto: Redes sociales

Con esta nueva detención, ya son seis las personas arrestadas por su presunta participación en el plan que permitió la evasión de Bertulazzi, incluido un detenido la semana anterior y la esposa del prófugo, Betina Erika Köpcke.

Bertulazzi escapó el 10 de noviembre de su departamento en el barrio porteño de San Telmo, donde cumplía prisión domiciliaria. Para fugarse, se quitó la tobillera electrónica y descendió desde un balcón del quinto piso utilizando un arnés y cuerdas.

Horas después, fue visto en un comercio de ropa en Martínez, partido bonaerense de San Isidro, donde compró un gorro piluso para cambiar su apariencia. Los empleados del local declararon que desconocían que atendían a un prófugo hasta el día siguiente.

La ministra Monteoliva señaló que Mellid Cañiza tenía una orden de captura, fue detenida e incomunicada. Además, afirmó que la investigación continuará hasta identificar a todos los involucrados y advirtió que quienes colaboren con criminales serán perseguidos y detenidos.

La esposa de Bertulazzi está bajo sospecha por supuestamente conocer y colaborar en el plan de fuga, basándose en pruebas como fotografías tomadas en octubre de 2025 frente al inmueble de la calle Bolívar y de las cuerdas usadas para la evasión.

El fugitivo, de 74 años, fue condenado en Italia a 27 años de prisión por delitos relacionados con terrorismo y secuestro, incluyendo su vinculación con las Brigadas Rojas y el secuestro del ex primer ministro Aldo Moro.

Por otro lado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal suspendió el tratamiento de los recursos presentados por la defensa de Bertulazzi hasta que sea capturado o se presente ante la Justicia.

La búsqueda del prófugo continúa sin nuevos registros públicos sobre su paradero desde su última aparición en Martínez.

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