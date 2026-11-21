Un hombre fue hallado con un disparo en la cabeza en la zona sudoeste de la ciudad de Santa Fe el sábado 21 de noviembre por la mañana. Fue encontrado tendido en la vía pública y trasladado con vida a un centro de salud, donde los médicos intentaron salvarlo, pero falleció horas más tarde.

Foto: Redes sociales

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el ataque. Hasta el momento no se registraron detenciones relacionadas con el hecho. La policía continúa con las tareas para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

El caso conmociona a la comunidad local, que espera avances en la investigación. Por ahora, se mantiene la reserva sobre detalles específicos del incidente y la identidad de la víctima.

Las fuerzas de seguridad solicitaron colaboración a la población para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el suceso.

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