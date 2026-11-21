La influencer María Florencia Ferre, oriunda de Roldán, presentó una denuncia contra su ex pareja, lo que derivó en una imputación por tres delitos en la Justicia de Santa Fe. La fiscalía solicitó una prisión preventiva de 90 días para el acusado, pero la jueza a cargo del caso decidió no hacer lugar a ese pedido.

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El expediente judicial sigue en trámite y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas procesales. Por el momento, no se informaron detalles sobre los delitos imputados ni sobre la resolución judicial que rechazó la prisión preventiva.

La denuncia y la imputación se conocieron el sábado 21 de noviembre, cuando se difundió que la influencer había dado inicio a la causa. La comunidad local y seguidores de Ferre están atentos a las novedades del proceso.

El caso pone en foco la actuación de la Justicia en situaciones de denuncias por violencia o delitos vinculados a relaciones personales, aunque aún no se precisaron los cargos específicos ni las pruebas presentadas.

Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas audiencias y se avance en la investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones.