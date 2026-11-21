Una mujer fue víctima de un episodio de violencia el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Santa Fe. Según se informó, la víctima fue contactada por WhatsApp para encontrarse con un hombre, a quien aceptó subir a su camioneta. Sin embargo, lo que comenzó como un encuentro terminó en una situación de retención, agresiones y amenazas.

Foto: Redes sociales

Durante más de una hora y media, el hombre mantuvo a la mujer en la camioneta, donde la golpeó y la amenazó con una maza, según indicaron fuentes judiciales. La víctima logró denunciar los hechos, lo que permitió la intervención de la Justicia.

Tras la denuncia, las autoridades actuaron rápidamente y detuvieron al agresor. La causa está en manos del Poder Judicial, que ya tomó medidas en relación al caso. No se brindaron detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el estado de salud de la víctima.

Este hecho se enmarca en la problemática de violencia de género que afecta a la provincia y al país, y que motiva acciones judiciales y sociales para su prevención y sanción.

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