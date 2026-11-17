Un hombre de 34 años fue detenido el lunes 16 de noviembre en el barrio Miguel Lanús de Posadas, Misiones, acusado de acosar y exhibir sus partes íntimas a una joven de 21 años.

Foto: Redes sociales

La víctima denunció que desde el 12 de noviembre el hombre la perseguía por la vía pública, realizando exhibiciones obscenas y masturbándose frente a ella. Según relató, los hechos comenzaron alrededor de las 7:15 de la mañana cuando salió de su domicilio.

Durante los días siguientes, el acusado volvió a merodear la vivienda de la joven, lo que le generó temor y la llevó a permanecer dentro de su casa hasta que el hombre se retirara.

Ante esta situación, la joven publicó un mensaje en redes sociales alertando sobre lo que ocurría. A partir de esa publicación, la Policía de Misiones inició tareas encubiertas en la zona para identificar y detener al sospechoso.

El arresto se concretó luego de que la joven, caminando junto a su pareja, reconociera al hombre y su novio actuara rápidamente para impedir que continuara con el acoso.

El detenido fue trasladado a una sede policial, donde la víctima formalizó la denuncia. Además, señaló que existen registros de cámaras de seguridad que podrían aportar pruebas para la causa.

Las autoridades continúan investigando para determinar si el hombre está vinculado a otros episodios similares y si hay más víctimas afectadas.

Este caso se suma a las investigaciones en curso por delitos de acoso y violencia de género en la región, con el objetivo de prevenir y sancionar estas conductas.

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