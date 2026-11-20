La Fiscalía de Instrucción número 1 de Cosquín confirmó el viernes 20 de noviembre la detención de dos hombres, de 44 y 48 años, en el marco de la investigación por el homicidio de Claudio Alberto Garavaglia. La víctima fue encontrada calcinada dentro de su camioneta incendiada en la ruta entre Los Cocos y La Cumbre, en la provincia de Córdoba.

Foto: Redes sociales

Ambos detenidos están imputados como presuntos coautores del delito de homicidio. Según indicaron, los sospechosos conocían a Garavaglia. Uno de ellos mantenía una relación cercana con la víctima que se habría deteriorado abruptamente, mientras que el otro es el padre del joven que denunció a Garavaglia por abuso cuando era menor.

Entre las hipótesis que se investigan figura un conflicto vinculado al reclamo de restitución de un inmueble, junto con otras situaciones que están siendo analizadas por la Fiscalía. Además, se busca determinar si la denuncia por abuso tiene alguna relación con el homicidio.

Durante los allanamientos realizados en los últimos días, las autoridades secuestraron numerosos elementos de interés para la causa, incluyendo armas de fuego en uno de los domicilios inspeccionados, según detalló el Ministerio Público Fiscal provincial.

La investigación continúa abierta para esclarecer los motivos y circunstancias del crimen, mientras los detenidos permanecen a disposición de la Justicia.

Notas relacionadas