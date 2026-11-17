Detienen a joven en Firmat tras agresión y lesión a policía
Un joven de 21 años fue detenido en la madrugada del sábado 14 de noviembre en la ciudad de Firmat, tras protagonizar un episodio de violencia intrafamiliar que terminó con una mujer agredida y un policía lesionado.
Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Fredriksson, donde personal policial intervino luego de ser alertado por una agresión física contra la pareja del detenido. Según se informó, el hombre golpeó a la mujer con puños, lo que motivó la presencia de los agentes en el lugar.
Al intentar detenerlo, el joven se resistió y se enfrentó físicamente con los policías. Durante el forcejeo, un efectivo cayó al suelo y sufrió una fractura en una muñeca, por lo que debió ser atendido en el hospital local.
La situación requirió la llegada de refuerzos para controlar al agresor, que finalmente fue reducido y trasladado para una revisión médica. Posteriormente, quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.
La Fiscalía deberá resolver la situación procesal del detenido en la audiencia imputativa, donde se expondrán los hechos y se solicitarán las medidas judiciales correspondientes. Hasta el momento no se precisó la calificación legal que recibirá el acusado ni las medidas que solicitará el Ministerio Público de la Acusación.
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