La Municipalidad de Santa Fe informó los cortes de tránsito vigentes y programados para este sábado 21 de noviembre, debido a obras de ASSA, bacheo, pintura de sendas peatonales y trabajos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Foto: Redes sociales

Entre los cortes totales activos se encuentran la calle Güemes, entre Ruperto Godoy y Santiago Derqui, cerrada permanentemente por bacheo municipal. En el barrio Estación Mayoraz, las calles J. P. López, 1° de Mayo y 9 de Julio permanecen interrumpidas por trabajos de la EPE.

Además, 4 de Enero, entre Salta y Mendoza, está cortada desde las 9 de la mañana por tareas de ASSA tras un hundimiento en la calzada, con una duración estimada de 20 días. Luis Jiménez de Asúa, en el barrio El Pozo, presenta un corte de 8:30 a 16:30 por obras de ASSA que se extenderán por aproximadamente 15 días.

Para este sábado también se programaron cortes en 4 de Enero y Bulevar Pellegrini, de 6 a 12, por trabajos en el colector cloacal de ASSA. La calle Salta, entre 9 de Julio y 1° de Mayo, estará cerrada desde las 7:30 durante unas cinco horas. Por otro lado, la calle 3 de Febrero, entre San Martín y San Jerónimo, permanecerá cortada desde las 8 del sábado hasta el martes por actividades de la Peña Invencible.

En cuanto a la pintura de sendas peatonales, se realizarán cortes temporales de aproximadamente 45 minutos en distintos cruces: Las Heras y Gobernador Crespo desde las 8; Las Heras y Eva Perón desde las 9; Irigoyen Freyre y San Luis desde las 10:20; Santiago del Estero y 1° de Mayo desde las 11:30; y San Jerónimo, entre Obispo Gelabert y Primera Junta, entre las 12:30 y las 17.

También hay reducciones de calzada en varios puntos de la ciudad, como Entre Ríos (entre 1° de Mayo y 4 de Enero), Santiago de Chile (entre General Mosconi y Moreno), Urquiza y Bulevar Pellegrini, Francia y Bulevar Pellegrini, Obispo Príncipe (entre Defensa y Riobamba), y otros sectores, principalmente por trabajos de ASSA y bacheo municipal.

Estos cortes y reducciones afectan el recorrido habitual de varias líneas de colectivos. Por ejemplo, la Línea 16 (ida) modifica su trayecto por San Jerónimo, 3 de Febrero, 9 de Julio y Avenida General López. Las Líneas 3, 9, 15 y las líneas C Azul, C Negra y C Verde también tienen desvíos por 4 de Enero y calles aledañas. En el barrio El Pozo, las Líneas 2 y 9 circulan por calles alternativas como Laureano Maradona y Estévez Boero.

Durante los cortes temporales por pintura y obras, otras líneas como la 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 18 modifican sus recorridos para evitar las zonas afectadas, retomando su trayecto habitual una vez superada la zona de obra.

La Municipalidad recomendó a los conductores y usuarios del transporte urbano planificar sus viajes con anticipación y respetar las señalizaciones para evitar inconvenientes durante la jornada.

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