El viernes 20 de noviembre, Gustavo Spinetta, hermano del músico Luis Alberto Spinetta, protagonizó un episodio que fue interpretado como paranormal durante la grabación del programa Fonograma en Santa Fe.

Foto: Redes sociales

En el estudio, mientras conversaban sobre espiritualidad y otros planos, tres guitarras cayeron de una escalera de manera repentina, generando un fuerte ruido que sorprendió tanto a Gustavo como al conductor del programa. El baterista y bajista recordó que en el último año había perdido a su padre y a Luis Alberto, y vinculó el suceso con una posible señal de "El Flaco".

"No soy un tipo devoto, pero lo tengo incorporado", comentó Gustavo antes de relatar la experiencia. También señaló que los instrumentos no sufrieron daños tras la caída. El hecho fue rápidamente compartido en redes sociales, donde generó diversas interpretaciones sobre un mensaje del músico fallecido hacia su hermano.

En la misma entrevista, Gustavo Spinetta recordó otro episodio ocurrido años atrás, cuando una virgen de vidrio que Luis Alberto había comprado para su madre emitió una luz sin explicación mientras él estaba en el living de su casa. Un amigo presente atribuyó ese fenómeno a la posible presencia de su madre en el hogar.

Estos relatos forman parte de la conexión espiritual que Luis Alberto Spinetta mantuvo durante su vida, reflejada en su obra y en su admiración por el escritor Carlos Castaneda. Gustavo, por su parte, comparte estas experiencias en un contexto de recuerdo y homenaje a su hermano.

El programa Fonograma continúa explorando historias y vivencias de músicos en Santa Fe, aportando testimonios que combinan la música con aspectos personales y espirituales.