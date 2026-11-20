El Gobierno de Santa Fe organizará un festival gratuito el lunes 23 de noviembre desde las 18 en la Plaza 25 de Mayo para cerrar la Semana Invencible, una serie de actividades en homenaje al Brigadier General Estanislao López, en el 240.º aniversario de su nacimiento.

El evento, denominado "Peña Invencible", contará con la participación de artistas nacionales y regionales, entre ellos Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Patricia Sosa, Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi. Además, actuará el elenco de danza que representó a Santa Fe en el Festival de Cosquín 2026 con un espectáculo dedicado al legado del Brigadier.

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También formarán parte de la programación las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe, agrupaciones de danzas tradicionales y el grupo Son de Río, en una presentación producida por el Ministerio de Cultura a través del ciclo Experimenta.

El secretario de Desarrollos Culturales de la Provincia, Paulo Ricci, destacó que este festival es "una gran oportunidad para cerrar la Semana Invencible, terminar el fin de semana largo y recordar y honrar la figura de nuestro gran héroe provincial". Ricci recordó que la iniciativa fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro desde 2024 para celebrar el natalicio del Brigadier.

Durante el año, la Provincia desarrolló diversas actividades vinculadas a la figura de Estanislao López, como la publicación de dos libros, la producción de series web, una obra de teatro, muestras en la Casa del Brigadier y conversatorios. Muchas de estas propuestas se concentraron en la Semana Invencible, que culmina con este festival.

Este domingo 22 se realizará un acto oficial por el aniversario del nacimiento del Brigadier, que incluirá el arrío de banderas en la Plaza 25 de Mayo, una marcha de antorchas y un acto protocolar en la Casa del Brigadier, donde vivió y murió hace más de dos siglos.

Además, hoy viernes 20 en la Casa de la Cultura se llevará a cabo un conversatorio sobre federalismo y la figura del Brigadier, con la participación de historiadores argentinos y uruguayos. Entre ellos estarán Gabriel Di Meglio, exdirector del Museo Histórico Nacional; Marcela Ternavasio, autora de una biografía reciente de Juan Manuel de Rosas; e Ignacio Martínez, autor del libro "Caudillo de una provincia invencible", editado por el Gobierno de Santa Fe.

Ricci informó que el conversatorio tendrá entrada libre y gratuita. También recordó que más de 110 establecimientos educativos participaron en un concurso que propuso investigar la figura y el legado del Brigadier mediante podcasts, videos y notas periodísticas, con reconocimientos entregados en el Museo Casa del Brigadier.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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