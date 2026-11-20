La Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció un corte programado en el suministro eléctrico para la ciudad de Firmat el domingo 22 de noviembre. La interrupción se extenderá desde las 7 hasta las 12 horas y afectará a varios sectores.

Foto: Redes sociales

Según informó la Jefatura de Distribución local de la EPE, el corte impactará en el sector rural Oeste, el barrio Quintas Club Social y la zona del Vivero Firmat. La medida se debe a trabajos técnicos para la puesta en servicio de un nuevo reconectador y tareas de mantenimiento en la Línea Aérea de Media Tensión.

Desde la empresa recordaron que los usuarios pueden consultar el detalle de las interrupciones programadas en el sitio web oficial www.epe.santafe.gov.ar/?cortesservicio o a través de la cuenta institucional en la red social X, @epeoficial.

Esta intervención forma parte de las acciones de mantenimiento y mejora del servicio eléctrico en la región, que buscan garantizar la calidad y continuidad del suministro a los usuarios.

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