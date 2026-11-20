El viernes 20 de noviembre, se confirmaron sanciones para cinco pilotos de Fórmula 1 que afectarán la largada del Gran Premio de Las Vegas, previsto para la madrugada del domingo.

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Entre los pilotos sancionados está el argentino Franco Colapinto, quien podría aprovechar esta situación para sumar puntos en la competencia. El británico Oliver Bearman, de Haas, recibió la penalización más severa: 35 puestos de retraso en la largada por haber utilizado su quinto motor de combustión interna, turbo, sistema de escape, MGU-K y un componente auxiliar, superando los límites permitidos.

El australiano Oscar Piastri, de McLaren, fue sancionado con 10 puestos de retraso por instalar su quinto motor de combustión interna, cuando el reglamento permite un máximo de cuatro. En la misma situación se encuentran el español Carlos Sáinz Jr. (Williams), penalizado por usar su quinto turbocompresor tras una actualización de Mercedes, y el canadiense Lance Stroll Jr. (Aston Martin), que incorporó su novena batería y octava centralita electrónica, también con una sanción de 10 puestos.

Por último, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), campeón más joven de la categoría este año, recibió una penalización de cinco puestos por utilizar su quinto motor de combustión interna.

Estas sanciones modifican el orden de largada y podrían influir en el desarrollo del Gran Premio de Las Vegas, donde Colapinto buscará mejorar su rendimiento y aprovechar las posiciones perdidas por sus rivales.

El Gran Premio se disputará en las primeras horas del domingo 22 de noviembre, y las penalizaciones se aplicarán al momento de la largada.

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