Provincia finalizó red cloacal y avanza con pozo de bombeo en Progreso

El Gobierno de Santa Fe completó el tendido de la red colectora cloacal y las 29 conexiones domiciliarias previstas en Progreso, departamento Las Colonias. Actualmente, avanza con la construcción del pozo de bombeo, que permitirá poner en funcionamiento la ampliación del sistema de cloacas en la localidad.

La obra tiene como objetivo reemplazar las soluciones sanitarias individuales, disminuir riesgos para la salud pública y evitar la contaminación ambiental por efluentes domiciliarios. Según el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, esta infraestructura es clave para que el crecimiento de Progreso no genere mayores problemas ambientales y para que cada familia pueda resolver adecuadamente sus desagües.

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En las últimas semanas se realizaron trabajos de hormigonado en el fondo del pozo, instalación de cámaras para válvulas y bombas, y tareas de relleno y compactación. El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, indicó que la obra ya superó una etapa fundamental con el tendido de la red y las conexiones domiciliarias, y que ahora se concentra en el pozo de bombeo, que recibirá los líquidos cloacales y los impulsará hacia su destino final.

Actualmente, el equipo técnico provincial trabaja en la losa superior del pozo y en la construcción de la casilla para alojar el tablero eléctrico. Paralelamente, se avanza en la contratación de bombas, cañerías y equipamiento eléctrico necesario para la puesta en marcha del sistema.

La diputada provincial Jimena Senn destacó que el acceso a servicios básicos es fundamental para el desarrollo local y que esta obra responde a una demanda concreta de Progreso, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, el presidente comunal de Progreso, Daniel Ribero, consideró que la ampliación cloacal representa un avance significativo para la localidad y agradeció el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro Enrico y la diputada Senn para concretar los trabajos.

La inversión provincial supera los 79 millones de pesos y forma parte de los convenios firmados en Esperanza para obras de saneamiento y agua potable en el departamento Las Colonias. Esta intervención se suma a otras iniciativas estratégicas en Progreso, como la licitación del nuevo Samco local, en el marco de una política provincial destinada a mejorar la infraestructura sanitaria en comunidades del interior.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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