Este viernes 20 de noviembre quedó inaugurado el gasoducto Albarellos-Uranga, una obra que permitirá que más de 850 familias del departamento Rosario accedan al servicio de gas natural.

El proyecto incluyó la construcción de 15 kilómetros de gasoducto principal, una estación reguladora y 2 kilómetros de red de distribución domiciliaria. Fue desarrollado en conjunto entre Litoral Gas y las comunas de Albarellos y Uranga.

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Durante el acto frente a la Comuna de Albarellos, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que la llegada del gas natural busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, reducir el costo de la energía y favorecer la radicación de empresas para generar empleo.

Pullaro explicó que el gas natural puede reducir hasta un 60 % el costo energético y entre un 18 y 20 % el costo final de los productos, lo que mejora la competitividad y la producción local.

Además, el mandatario señaló que el interior productivo de Santa Fe aporta el 80 % de las exportaciones nacionales que salen por los puertos del sur provincial, generando ingresos por 50.600 millones de dólares, aunque reconoció que esos recursos no siempre se reinvierten en estas localidades.

El presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, informó que Litoral Gas ejecuta un plan de inversiones que incluye 440 kilómetros de gasoductos y cerca de 110 millones de dólares, mientras que la Provincia avanza con 503 kilómetros y 147 kilómetros de refuerzos, sumando cerca de 200 millones de dólares en total.

Giacosa agregó que estas obras benefician directamente a 35 localidades y otras 72 están en condiciones de conectarse a la red. Destacó que la llegada del gas natural mejora el confort en invierno, reduce el uso de garrafas y facilita el desarrollo urbano y productivo.

Por su parte, Dante Dell’Elce, gerente general de Litoral Gas, expresó su expectativa de que el nuevo servicio impulse el crecimiento de los pueblos y garantice un suministro seguro y confiable.

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, valoró la decisión política y la confianza empresarial que hicieron posible la obra y afirmó que traerá desarrollo a la región.

El presidente comunal de Albarellos, Marcelo Paponi, calificó la inauguración como un día histórico para la localidad y manifestó que la llegada del gas natural favorecerá la instalación de empresas y el crecimiento laboral.

Finalmente, la presidente comunal de Uranga, Anabel Scaccia, destacó el impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos y el impulso que representa para el polo empresarial local.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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