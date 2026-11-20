El Gobierno de la provincia de Santa Fe abonará el próximo martes 24 de noviembre el premio mensual correspondiente al Programa Asistencia Perfecta a 64.047 trabajadores de la educación de gestión pública y privada.

El pago estará disponible por homebanking desde el sábado 21 de noviembre. De los beneficiarios, 57.103 no registraron ninguna inasistencia durante octubre, mientras que 6.944 tuvieron solo una falta.

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El monto total destinado a este incentivo asciende a más de 9 mil millones de pesos. Según detallaron, un docente con cargo directivo y supervisión que no haya faltado recibirá $241.679, mientras que un docente con hasta 352 puntos cobrará $120.839.

Por otro lado, un docente con jornada completa percibirá $181.260. En el caso de horas cátedra, el pago será de $10.072 para nivel superior y $8.058 para otros niveles.

Para quienes tuvieron una sola inasistencia, el monto será la mitad aproximadamente: $120.840 para cargos directivos, $60.419 para docentes con hasta 352 puntos, $90.630 para jornada completa, $5.036 por hora cátedra de nivel superior y $4.029 para otros niveles.

El Programa Asistencia Perfecta fue creado como una política provincial para incentivar la concurrencia al aula y reducir el ausentismo en la docencia. Además del premio mensual, contempla un reconocimiento trimestral.

En el decreto que establece este programa se señala que el Estado debe garantizar igualdad en el acceso a la educación, evitando cualquier tipo de discriminación o segregación que pueda limitar el derecho a aprender.

Según indicaron, este incentivo forma parte de las acciones para mejorar la calidad educativa y promover la presencia constante de los docentes en las escuelas de Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.