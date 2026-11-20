El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este viernes la nueva avenida Jorge Newbery en Rosario, una obra vial que busca mejorar la conectividad con el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y la ciudad de Funes. La intervención demandó una inversión provincial superior a los 69.000 millones de pesos y abarcó más de cuatro kilómetros.

Los trabajos incluyeron la duplicación de la calzada, la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña y la renovación integral del acceso a la terminal aérea. Estas mejoras permiten agilizar el tránsito entre Rosario y Funes, así como facilitar el acceso de pasajeros y vehículos al aeropuerto desde distintas localidades de la provincia.

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Durante la inauguración, que contó con espectáculos musicales y actividades para la comunidad, Pullaro destacó la importancia de la obra para la recuperación urbana de Rosario y vinculó la inversión en infraestructura con el desarrollo futuro de la ciudad. Según el gobernador, la obra es resultado del trabajo conjunto y la transparencia en la gestión pública.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que al inicio de la gestión provincial el proyecto no estaba ejecutado y resaltó que la obra contribuye a resolver problemas de circulación y a jerarquizar la zona noroeste de Rosario. Por su parte, el intendente Pablo Javkin consideró que la infraestructura es un avance para el desarrollo de esa área de la ciudad y valoró la planificación y ejecución del proyecto.

También participaron del acto el senador Ciro Seisas, quien agradeció la continuidad de las inversiones en Rosario, la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck, ministros provinciales y autoridades locales.

Detalles de la obra

La renovación de la avenida Jorge Newbery incluyó, además de la duplicación de la calzada y el nuevo puente, la construcción de veredas, cordones, ciclovías, espacios verdes, iluminación, semaforización y señalización vial. Se realizaron obras hidráulicas complementarias, como un emisario subterráneo para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia.

El acceso al aeropuerto fue ampliado con una rotonda y una calle de ingreso de 20 metros de ancho, lo que permite ordenar el tránsito hacia la terminal aérea. El proyecto se desarrolló en coordinación con la Municipalidad de Rosario, las autoridades aeroportuarias y la Dirección Provincial de Vialidad.

Los trabajos estuvieron a cargo de una unión transitoria de empresas integrada por Edeca SA, Rava SA y Laromet SA.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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