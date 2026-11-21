La provincia de Santa Fe encara la etapa de adecuar las leyes y procedimientos al nuevo texto constitucional aprobado hace un año, especialmente en lo referido al sistema de enjuiciamiento de jueces, procuradores, fiscales y defensores.

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La reforma constitucional de 2025 estableció un nuevo Jurado de Enjuiciamiento con conformación plural para juzgar y eventualmente remover a funcionarios judiciales y del Ministerio Público. Este cambio busca equilibrar la independencia judicial con la responsabilidad y el control democrático.

Actualmente, la Legislatura mantiene una fuerte intervención en el control de fiscales, pero la reforma apunta a unificar el régimen para todos los actores judiciales bajo un mismo ámbito de enjuiciamiento con reglas comunes y garantías propias del Estado de derecho.

El nuevo sistema prevé un proceso acusatorio con derecho a defensa, producción de pruebas, audiencias orales y públicas, y decisiones motivadas y publicadas. Además, separa las funciones de investigación y juzgamiento para evitar lógicas corporativas y garantizar imparcialidad.

La integración del Jurado de Enjuiciamiento incluirá representantes de distintos poderes del Estado y de la abogacía, con participación de las minorías legislativas, para evitar la concentración del control en un solo sector.

La diputada provincial Lionella Cattalini, del Partido Socialista, destacó que la reforma fue un acuerdo significativo y que ahora corresponde hacerla operativa mediante la adecuación legislativa. Señaló que esta tarea es indispensable para respetar el sistema institucional acordado, que busca mayor equilibrio, transparencia y garantías.

El proceso de adecuación legal es considerado una etapa fundamental para concretar los cambios aprobados en la Constitución y fortalecer el sistema judicial santafesino.

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