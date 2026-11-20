El viernes 20 de noviembre, la Policía Ecológica de Santa Fe concretó tres rescates en una sola jornada, atendiendo casos de animales en estado vulnerable. Entre los casos se encuentra una vaca en estado crítico, una cría de chajá que se encontraba a la deriva y cinco huevos de serpiente.

Foto: Redes sociales

El operativo fue ordenado por el fiscal a cargo, quien dispuso la intervención para garantizar la protección de los animales. La vaca, cuyo estado de salud requería atención urgente, fue trasladada para recibir cuidados veterinarios.

Por otro lado, la cría de chajá fue rescatada para evitar que quedara desamparada, mientras que los cinco huevos de serpiente fueron asegurados para preservar su integridad y evitar su pérdida.

Las autoridades indicaron que los ejemplares serán evaluados y se definirá su futuro en función de su recuperación y bienestar. Estas acciones forman parte de los protocolos de la Policía Ecológica para proteger la fauna local y responder a situaciones de emergencia.

No se brindaron detalles adicionales sobre el lugar exacto de los rescates ni sobre el estado actual de los animales, pero se confirmó que el operativo se desarrolló durante la jornada del viernes 20 de noviembre.

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