La crisis de Algodonera Avellaneda sumó un nuevo capítulo judicial con la orden de cierre gradual de sus operaciones y la extinción de 243 contratos de trabajo, según se informó el jueves 19 de noviembre.

Foto: Redes sociales

La medida fue tomada luego de que la sindicatura presentara un segundo informe negativo sobre la continuidad de la producción, en el que se advirtió un déficit mensual de entre 500 y 800 millones de pesos. El informe, realizado conforme al artículo 190 de la ley, no recomendó la continuidad de la explotación por el elevado pasivo corriente que acumula la empresa.

El juez a cargo, Fabián Lorenzini, dispuso la reducción de personal y la implementación de guardias mínimas para conservar el valor de los activos de la planta.

Mauro Casella, representante y asesor legal de los trabajadores, señaló que esta nueva etapa de despidos se suma a más de 100 cesantías anteriores, lo que genera un impacto social significativo en la región norte de Santa Fe. Sin embargo, destacó que el pliego de venta incluye condiciones que favorecen la posible recontratación del personal actual, lo que podría ser beneficioso para futuros compradores del sector.

Sobre las causas que llevaron a la quiebra, Casella vinculó la situación de Algodonera Avellaneda con el concurso de Vicentin, recordando que la empresa actuó como garante de un préstamo otorgado a Vicentin por el Banco Nación. Además, mencionó que existe una causa penal en Buenos Aires por presuntas irregularidades en esos créditos.

Respecto al futuro de la planta, el asesor legal indicó que hay al menos ocho empresas interesadas en adquirir Algodonera Avellaneda. Los oferentes tienen plazo hasta el 30 de noviembre para presentar formalmente sus propuestas ante el juzgado.

La expectativa de los empleados está centrada en la posible venta, que podría permitir el cobro de indemnizaciones y la continuidad laboral para parte del personal.

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