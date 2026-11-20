El viernes 20 de noviembre, Fermín Manuel Busquet, alumno de tercer año de la Escuela de Educación Secundaria Orientada en Producción Integral (EESOPI) N.º 8137 de Chovet, obtuvo el segundo premio provincial en la segunda edición del concurso “¿Por qué Invencible? Una mirada joven sobre el Brigadier Estanislao López”. La iniciativa convoca a estudiantes secundarios de toda la provincia de Santa Fe a investigar y reflexionar sobre el legado del histórico gobernador.

Foto: Redes sociales

Busquet participó con una nota periodística titulada “¿Qué valores comunes cobijamos bajo la porción de cielo que el Brigadier nos legó?”, en la que reconstruye, a partir de documentos históricos de 1832 y 1833, la postura de Estanislao López frente a las agresiones extranjeras y la ocupación de las Islas Malvinas.

El trabajo analiza la correspondencia que López mantuvo con las autoridades de Buenos Aires durante esos años, comenzando con la información recibida sobre el ataque de la corbeta estadounidense Lexington a Puerto Soledad el 31 de diciembre de 1831. López manifestó preocupación por el hecho y apoyó las gestiones diplomáticas para defender los derechos argentinos.

La investigación continúa con la ocupación británica de las Malvinas en 1833, recuperando las comunicaciones del Brigadier con representantes políticos de la época y su postura frente a lo que consideraba una vulneración de la soberanía nacional.

Busquet sostiene que el pensamiento federal de Estanislao López trascendía los límites de Santa Fe, entendiendo la defensa del territorio nacional como una responsabilidad compartida por todas las provincias. En su trabajo afirma que para López “defender la soberanía nacional ante los imperios y las potencias extranjeras era una condición indispensable e irrenunciable para construir cualquier proyecto duradero de Nación”.

Durante la entrega de premios en la ciudad de Santa Fe, el estudiante estuvo acompañado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y la profesora Natalia Amaya, quien acompañó el proceso educativo que permitió que una producción de Chovet accediera a un reconocimiento provincial.

Busquet explicó que eligió abordar la relación entre Estanislao López y la defensa de las Islas Malvinas porque le pareció significativo que, desde un lugar alejado, el Brigadier haya intentado contribuir a su recuperación. Destacó el compromiso de López con la soberanía nacional más allá de los límites provinciales.

El concurso “¿Por qué Invencible?” promueve el periodismo escolar como herramienta educativa, incentivando a los jóvenes a investigar fuentes históricas, desarrollar una mirada propia y comunicar sus conclusiones mediante notas periodísticas, podcasts y cortos audiovisuales. La propuesta busca vincular la historia santafesina con la construcción de la identidad provincial y nacional, recuperando el pensamiento federal y el rol de Estanislao López en la organización política argentina.

El reconocimiento a Fermín Busquet refleja el trabajo desarrollado desde la EESOPI N.º 8137 y la participación de estudiantes del interior provincial en propuestas educativas de alcance provincial.

El trabajo del joven concluye con una reflexión sobre la vigencia de los principios históricos y su relación con el presente: “Cobijamos la convicción inquebrantable de que la Patria no se negocia ni se fragmenta”.

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