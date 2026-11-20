La senadora provincial Leticia Di Gregorio convocó a vecinos, instituciones y organizaciones de Venado Tuerto y la región a participar de una audiencia pública que se realizará el miércoles 25 de noviembre a las 18 horas en el recinto de la Cámara de Senadores de Santa Fe, ubicado en avenida General López 3055.

Foto: Redes sociales

El objetivo del encuentro es analizar el proyecto que propone incorporar la Laguna El Hinojo al Sistema Provincial de Áreas Protegidas bajo la categoría de Paisaje Protegido. La iniciativa busca preservar este espacio natural de 484,46 hectáreas que pertenece a la Municipalidad de Venado Tuerto.

La legisladora destacó la importancia de la participación comunitaria en el tratamiento de esta propuesta. La audiencia permitirá que los interesados expresen opiniones, formulen observaciones y presenten propuestas antes de que el proyecto continúe su trámite legislativo.

El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo provincial mediante el Mensaje N.º 29/2026 y se basa en un convenio firmado en agosto de 2024 entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y el Gobierno de Venado Tuerto. Este acuerdo establece acciones para preservar el paisaje, promover el uso responsable del espacio y aplicar medidas de conservación con asesoramiento técnico de la autoridad ambiental provincial.

La convocatoria se realiza en cumplimiento del artículo 64 de la Constitución Provincial, reformada en 2025, que establece la realización de audiencias públicas antes de aprobar proyectos legislativos relacionados con cuestiones ambientales y servicios públicos.

Los interesados en participar deben inscribirse completando un formulario disponible en línea hasta el lunes 23 de noviembre a las 16 horas. Más información sobre la audiencia y el proyecto está disponible en el sitio oficial del Senado de Santa Fe.

Di Gregorio resaltó la necesidad del compromiso de la comunidad para proteger los recursos naturales y alentó a quienes conocen la laguna o trabajan en temas ambientales a sumarse a la audiencia y ser escuchados.

Notas relacionadas