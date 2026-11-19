El Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Dirección de Deportes, junto al Ministerio de Salud de Santa Fe, organiza una capacitación gratuita en reanimación cardiopulmonar (RCP) y rescate acuático. La actividad se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre, de 8:30 a 12:30, y combinará formación teórica y práctica.

Foto: Redes sociales

La jornada comenzará a las 8:30 con las acreditaciones en el Salón Ateneo del Hospital Alejandro Gutiérrez. A las 9, el equipo de capacitación SeLIAR 107 y la Dirección de Salud local impartirán la parte teórica, que incluirá temas como RCP de alta calidad, cadena de supervivencia, uso del desfibrilador externo automático (DEA), desobstrucción de la vía aérea y maniobras especiales de reanimación.

A partir de las 11, los participantes se trasladarán a la pileta del Parque Municipal para realizar ejercicios prácticos de rescate acuático. En caso de lluvia, las actividades en el agua se harán en la Piscina Reus, según informaron desde la Dirección de Deportes.

Entre los disertantes estarán Sergio Adrián Nani, guardavidas y docente con experiencia en Argentina y España, y Marisa Zorzin, profesora de Educación Física, instructora y guardavidas. Ambos compartirán sus conocimientos sobre prevención y rescate en entornos acuáticos.

Las inscripciones están abiertas desde el jueves 19 hasta el viernes 27 de noviembre y se realizan de manera gratuita a través de la página oficial del municipio: www.venadotuerto.gob.ar. Al finalizar la capacitación, los asistentes recibirán un certificado avalado por el Ministerio de Salud de Santa Fe.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3462-604058, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

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