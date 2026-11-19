El miércoles 18 de noviembre, la Secretaría de Control Urbano de Venado Tuerto, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, realizó un operativo de control vehicular sobre la ruta nacional 33, a la altura del expeaje, para supervisar el transporte de alimentos hacia la ciudad y la región.

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El procedimiento comenzó a las 7 de la mañana y se llevó a cabo en conjunto con la Policía de Seguridad Vial de la Regional Venado Tuerto, departamento General López. La inspección se centró en camiones y vehículos utilitarios que transportan productos alimenticios.

Durante el operativo, se verificó en cada vehículo la documentación obligatoria, que incluía la licencia de conducir y seguro vigentes del conductor, además del carnet de manipulación de alimentos y la habilitación específica para el transporte de mercadería, como el certificado UTA o la habilitación de Senasa, según la jurisdicción de origen.

Asimismo, los inspectores revisaron la carga para confirmar que coincidiera con los remitos presentados, asegurando la trazabilidad y el origen de los productos. En el caso de alimentos secos, se controlaron las fechas de vencimiento. Para los vehículos con equipos de refrigeración, se midió la temperatura de conservación, exigiendo entre 0 °C y 5 °C para productos refrigerados y entre -12 °C y -18 °C para congelados.

Desde la Dirección de Seguridad Alimentaria informaron que el balance fue positivo: no se detectaron alimentos vencidos ni en mal estado, y todos los vehículos refrigerados mantuvieron la cadena de frío dentro de los parámetros establecidos.

Los transportistas con la documentación y carga en regla continuaron su viaje normalmente. En los casos con faltas administrativas menores, se labraron actas de notificación y se otorgó un plazo de 48 horas para regularizar la situación, ya sea para tramitar la habilitación UTA o para inscribirse en el curso del carnet de manipulación de alimentos.

El director de Seguridad Alimentaria, Adrián Panozzo, explicó que estos controles en ruta complementan las tareas preventivas habituales que realiza el Municipio a través de la Cabina Sanitaria ubicada en la intersección de Hipólito Yrigoyen y ruta 8. Este puesto fijo funciona de lunes a viernes de 6 a 18 y los sábados de 6 a 12, y todos los vehículos de carga con alimentos que ingresan a la ciudad deben pasar por allí para su inspección.