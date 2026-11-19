Boca Juniors ya se encuentra en Barranquilla, Colombia, donde el próximo sábado 21 de noviembre enfrentará a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 19.30, hora argentina, y definirá al campeón de la competencia continental.

La delegación encabezada por Rodolfo Arruabarrena partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo chárter y aterrizó en territorio colombiano durante la noche del miércoles. Posteriormente, los futbolistas se trasladaron al Hotel Estelar Alto Prado, donde fueron recibidos por simpatizantes que viajaron para acompañar al equipo.

Arruabarrena y el desafío de disputar otra final

Antes de comenzar los entrenamientos, el entrenador de Boca se refirió al encuentro frente al conjunto brasileño y destacó la importancia de la preparación para afrontar una definición internacional.

«Las finales hay que saber jugarlas», expresó Arruabarrena, quien también reconoció los méritos de ambos equipos para alcanzar esta instancia.

El técnico señaló que espera que Boca pueda imponer sus condiciones dentro del campo de juego y remarcó que el resultado dependerá de lo que suceda durante los 90 minutos.

El conjunto argentino llega después de asegurarse el primer puesto de la tabla anual del fútbol argentino y clasificarse a la final de la Copa Argentina tras superar por 3-0 a Banfield.

Atlético Mineiro llega con siete partidos sin ganar

El equipo brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, afrontará la definición en un contexto deportivo diferente. Según los antecedentes consignados en la información previa al encuentro, acumula siete partidos consecutivos sin victorias, con cinco derrotas y dos empates.

Además, el cuerpo técnico deberá evaluar la situación física de varios futbolistas. Lyanco, Victor Hugo, Thiago Borbas, Reinier, Alan Minda y Maycon viajaron con la delegación, aunque presentan distintas molestias que podrían condicionar su participación.

También se trasladó Alan Franco, quien figura como suspendido por su expulsión frente a Montevideo City Torque.

La delegación brasileña se alojará en el Hilton Garden Inn y tiene previsto realizar sus prácticas del jueves y viernes en instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol.

La diferencia de partidos disputados durante 2026

Otro aspecto que aparece en la previa es la cantidad de compromisos acumulados por ambos finalistas. Atlético Mineiro disputó 66 encuentros durante la temporada, mientras que Boca jugó 52.

La diferencia de 14 partidos podría influir en la recuperación física de los planteles, aunque su impacto real dependerá de las condiciones de cada futbolista y de las decisiones de los entrenadores.

Mineiro también buscará volver a conquistar un título internacional después de haber perdido la final de la Copa Libertadores 2024 frente a Botafogo.

Las últimas prácticas antes de la definición

Boca comenzará este jueves su preparación en Barranquilla, con la intención de ajustar los últimos detalles tácticos y físicos. Arruabarrena deberá resolver la formación titular y evaluar el estado de sus futbolistas antes del encuentro.

La actividad continuará el viernes, en la jornada previa a una final que reunirá a dos equipos con recorridos diferentes durante las últimas semanas.