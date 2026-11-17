La Municipalidad de Santa Fe informó que desde las 9 horas del miércoles 18 de noviembre quedará cerrado el tránsito en la calle 4 de Enero, entre Salta y Mendoza, debido a trabajos de reparación de un hundimiento en la calzada.

Foto: Redes sociales

Las tareas serán realizadas por Aguas Santafesinas (ASSA) y se estima que se extenderán por un plazo de 21 días. Durante ese período, el paso vehicular estará totalmente restringido en ese tramo.

Solo podrán ingresar vehículos de residentes y frentistas con cocheras o domicilios en la zona afectada. Desde el municipio solicitaron a los conductores que respeten los vallados de obra, manejen con precaución y utilicen vías alternativas para evitar congestiones en el microcentro.

El corte afecta una zona céntrica de la ciudad y se espera que las obras mejoren las condiciones de la calzada, que presenta un hundimiento que comprometía la circulación segura. La Municipalidad y ASSA coordinarán el avance de los trabajos para minimizar el impacto en el tránsito local.

Se recomienda a los vecinos y comerciantes planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta esta restricción temporal. La finalización de las obras está prevista para el miércoles 9 de diciembre, salvo imprevistos en el desarrollo de las reparaciones.

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