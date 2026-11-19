El jueves 19 de noviembre de 2026, el streamer venadense conocido como Pirutastic realizó una transmisión en vivo del videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI), que se estrenó ese mismo día. Durante la emisión, mostró escenas que evidencian la violencia característica de la saga, incluyendo actos contra personajes inocentes y la respuesta policial dentro del juego.

Pirutastic, cuyo nombre real no se difundió, es un creador de contenido argentino con más de 100,000 seguidores en Twitch y miles más en Kick. Se hizo conocido en agosto de 2026 tras un incidente en vivo donde se cayó su pantalla verde, revelando que transmitía desde su casa familiar en Venado Tuerto. Además, forma parte del grupo Team Mafia, un colectivo de streamers.

GTA VI es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Rockstar Games, ambientado en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida. El juego presenta a Lucía Caminos y Jason Duval como protagonistas, una pareja envuelta en actividades criminales. Lucía es la primera protagonista femenina jugable en la historia de la franquicia.

El título ofrece un mundo abierto contemporáneo con elementos actuales como redes sociales y teléfonos inteligentes. Además de la campaña principal, los jugadores pueden realizar diversas actividades como pescar, correr carreras y mejorar habilidades mediante hábitos cotidianos.

El sistema de búsqueda policial regresa con hasta seis estrellas, marcando zonas de peligro tras cometer delitos, lo que añade un nivel de desafío y decisión para los jugadores.

La transmisión de Pirutastic generó viralización en redes sociales por mostrar la crudeza del contenido, un aspecto que ya es conocido en la serie GTA pero que ahora se presenta con gráficos y mecánicas actualizadas.

El juego está disponible desde el 19 de noviembre para PlayStation 5, PS5 Pro y Xbox Series X|S, mientras que la versión para PC aún no tiene fecha confirmada.

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