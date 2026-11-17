La ciudad de Firmat tendrá este miércoles 18 de noviembre una nueva jornada de vacunación gratuita, destinada a facilitar el acceso de los vecinos a las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y promover la actualización de los esquemas de inmunización.

La actividad se desarrollará entre las 9 y las 13 horas en Plaza Rivadavia, mediante una iniciativa conjunta del Gobierno Municipal de Firmat y el Hospital General San Martín.

Durante el operativo se aplicarán diferentes vacunas contempladas en el calendario nacional, además de los refuerzos correspondientes según la edad y los antecedentes de vacunación de cada persona.

Quiénes podrán recibir la vacuna antigripal

Uno de los servicios previstos para la jornada será la aplicación de la vacuna contra la gripe, destinada a los grupos contemplados en la convocatoria sanitaria.

Según la información difundida por los organizadores, podrán acceder a esta vacuna:

Niños menores de 2 años.

Personas de entre 2 y 65 años que presenten factores de riesgo.

Adultos mayores de 65 años.

La vacunación antigripal forma parte de las estrategias de prevención de enfermedades respiratorias, especialmente entre las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Además, permite reducir la probabilidad de cuadros graves asociados con la influenza, particularmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con determinadas condiciones de salud.

También se controlarán los carnets de vacunación

Otra de las actividades anunciadas será la revisión de los carnets de vacunación de quienes se acerquen a Plaza Rivadavia.

Este procedimiento permite identificar dosis pendientes, verificar los refuerzos aplicados y orientar a las personas sobre las vacunas que les corresponden de acuerdo con su edad y situación sanitaria.

Desde el punto de vista preventivo, mantener los esquemas completos contribuye a disminuir la circulación de enfermedades inmunoprevenibles y a proteger a los sectores más vulnerables de la población.

En este marco, la jornada representa una oportunidad para que las familias revisen su situación de vacunación y realicen las consultas correspondientes al personal de salud.

Una actividad gratuita y abierta a la comunidad

La propuesta forma parte de las acciones de promoción de la salud que impulsan conjuntamente el municipio y el hospital local.

La modalidad de atención en un espacio público busca acercar los servicios sanitarios a la población y facilitar el acceso a la vacunación.

Por el momento, la información difundida no precisa si será necesario solicitar turno previo ni detalla los requisitos de documentación para asistir.

Fecha, horario y lugar de la vacunación

Información Detalle Día Miércoles 18 de noviembre Horario De 9 a 13 Lugar Plaza Rivadavia, Firmat Costo Gratuito Vacunas Calendario nacional, refuerzos y antigripal Servicio adicional Control de carnet

La convocatoria está dirigida a los vecinos que necesiten completar sus esquemas de vacunación o recibir las dosis correspondientes a los grupos incluidos en la campaña.