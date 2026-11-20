Familiares y amigos de Nahuel Romero realizaron este jueves 19 de noviembre una nueva manifestación frente al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto. La convocatoria fue la tercera desde el fallecimiento del joven, quien murió tras una intervención quirúrgica en ese centro de salud.

Foto: Redes sociales

Durante la protesta, los manifestantes colocaron banderas y carteles con la imagen de Nahuel, además de exhibir los nombres de las personas a quienes responsabilizan por lo ocurrido. La movilización se desarrolló en una mañana con gran movimiento dentro del hospital, donde se llevaba a cabo una jornada de salud que convocó a numerosos asistentes.

Los familiares mantienen el reclamo de justicia y sostienen que hubo mala praxis en la intervención quirúrgica a la que fue sometido Nahuel. El joven había ingresado al quirófano para ser operado en uno de sus tobillos tras sufrir un accidente de tránsito, pero falleció luego debido a complicaciones relacionadas con la cirugía.

En este marco, los allegados esperan la posible visita de la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, para plantear sus demandas y solicitar que se esclarezcan las circunstancias de la muerte.

La familia continúa buscando respuestas y exige que se determinen las responsabilidades correspondientes para que el caso no quede sin resolver.

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