El martes 17 de noviembre, Emiliano "Dibu" Martínez explicó por qué decidió atajar sin máscara en el partido que la Selección Argentina ganó 7 a 0 frente a Costa Rica, en Córdoba.

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El arquero sufrió una lesión en la mandíbula recientemente y, aunque el cuerpo médico le recomendó usar protección facial, Martínez optó por jugar sin ella para sentirse más cómodo y rendir al máximo. "Ahora me rompo la mandíbula, me daban dos meses y nada, siempre trato de esforzarme. Con los doctores era un riesgo jugar sin máscara hoy, pero yo sentía que no podía jugar al 100% con la máscara y mis compañeros me merecen al 100%", señaló tras el encuentro.

Martínez priorizó estar a disposición del equipo a pesar de no estar completamente recuperado, destacando su compromiso con el plantel.

Adaptación de los juveniles en la Selección

Además, el arquero se refirió al presente del seleccionado y a la incorporación de jugadores jóvenes. Reconoció que la ausencia de Lionel Messi será difícil para el equipo, pero valoró la actitud de los juveniles que se están adaptando al grupo. "Realmente sin Leo va a ser difícil, pero la verdad estoy muy contento y las ganas de seguir siempre están, porque los chicos aman y viven estar acá con nosotros y de a poquito se van adaptando", afirmó.

Con estas declaraciones, Martínez resaltó el proceso de integración de las nuevas generaciones en la Selección, que busca mantener su competitividad de cara a futuros compromisos.

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