El viernes 20 de noviembre, el Gobierno de Venado Tuerto participó del Encuentro Federal de Primera Infancia realizado en el Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria fue organizada por Unicef Argentina y la Red de Innovación Local (RIL).

El objetivo del encuentro fue intercambiar experiencias entre municipios sobre la implementación de políticas públicas para la primera infancia, coordinar servicios entre distintos sectores y niveles estatales, y definir desafíos y acciones concretas en cada territorio.

Venado Tuerto estuvo representado por la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal, y la subsecretaria de Gestión Participativa, Ana Inés Acosta. Ambas participaron de la conferencia inaugural y de paneles donde se expusieron experiencias innovadoras en la materia, con la presencia de intendentes y funcionarios de varias provincias.

La ciudad forma parte de la iniciativa Muna (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia) de Unicef Argentina, que brinda acompañamiento técnico y capacitación para diseñar y monitorear planes integrales y participativos en políticas de niñez y adolescencia.

El ingreso de Venado Tuerto a Muna fue valorado como un reconocimiento al compromiso del gobierno local y a la gestión del intendente Leonel Chiarella en la implementación de políticas con perspectiva de derechos.

Además, Venado Tuerto integra la Red de Innovación Local desde 2019. Este año recibió la certificación de Ciudad Eficiente, siendo la primera en la provincia en obtenerla, junto con los sellos de Ciudad del Conocimiento y Ciudad Circular. También obtuvo una mención especial en Ciudades Planificadas por sus avances en planificación urbana.

Estas distinciones reflejan el avance de la ciudad en la adopción de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible, en línea con los objetivos planteados en el encuentro federal.

Notas relacionadas