El viernes 20 de noviembre, el Concejo Municipal de Venado Tuerto continúa el análisis de una ampliación presupuestaria para el ejercicio 2026, que implica un ajuste cercano al 11% sobre los recursos inicialmente previstos. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo local y busca adecuar el presupuesto a la inflación real y a los acuerdos salariales alcanzados durante el año.

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El concejal Santiago Meardi explicó que el presupuesto original contemplaba una inflación del 20%, pero las estimaciones actuales indican que el índice anual superará el 30%, lo que justifica la actualización. Además, aclaró que no se prevén aumentos en las tasas ni en los impuestos municipales como consecuencia de esta modificación.

Uno de los aspectos destacados de la ampliación es la creación de un fondo específico de 480 millones de pesos destinado a atender emergencias vinculadas con la situación hídrica. Este fondo permitirá disponer de recursos para intervenciones rápidas ante eventos climáticos, como obras imprevistas o compra de insumos, sin pasar por los procesos habituales de contratación. Meardi aclaró que la existencia del fondo no implica que se utilice necesariamente, sino que es una previsión para eventuales contingencias. Además, aseguró que cualquier uso deberá ser informado al Concejo y que los balances de ejecución presupuestaria se publican mensualmente en la página oficial del municipio.

Respecto al aumento del gasto, Meardi señaló que aproximadamente el 90% de la ampliación responde a la actualización de los salarios municipales, que superaron las previsiones iniciales. Indicó que los incrementos salariales provinciales superaron el 40% en promedio, con aumentos mayores al 50% para los sueldos más bajos, lo que generó un desfasaje respecto a la inflación estimada inicialmente.

El concejal también se refirió a la reducción de partidas por 3.000 millones de pesos en fondos de Obras Menores, que serán trasladados al presupuesto 2027. Aclaró que esto no implica la cancelación de proyectos, sino un ajuste en los tiempos de ingreso de los recursos. Confirmó que el municipio mantiene la compra de maquinaria y la ejecución de obras previstas para este año.

En cuanto al tratamiento legislativo, Meardi informó que el secretario de Hacienda, Luis Viscovic, participará de una nueva reunión con los concejales el martes 24 de noviembre para responder consultas y ampliar detalles. La intención del oficialismo es lograr el mayor consenso posible antes de someter la ampliación a votación, prevista para la sesión del miércoles 25.

Finalmente, el concejal adelantó que el presupuesto municipal para 2027 está prácticamente finalizado y será presentado próximamente, una vez resuelto el trámite de la ampliación presupuestaria vigente.

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