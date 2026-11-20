La cadena de comida rápida Mostaza anunció el viernes 20 de noviembre que está en búsqueda de empresarios e inversores interesados en desarrollar franquicias en Venado Tuerto, como parte de su plan de expansión en el interior de la provincia de Santa Fe.

Foto: Redes sociales

Con más de 25 años en el mercado y una red que supera los 200 locales en todo el país, Mostaza apuesta a consolidar su presencia en nuevas ciudades mediante un modelo de negocio que combina procesos estandarizados y acompañamiento constante a sus franquiciados.

Pablo de Marco, director de Expansión de la empresa, señaló que Venado Tuerto representa una plaza con potencial para continuar el crecimiento de la marca a nivel nacional. Además, destacó que buscan socios que compartan la visión de la compañía y que estén comprometidos con los estándares operativos y de calidad.

Actualmente, la empresa está evaluando candidatos que demuestren capacidad de inversión y visión empresarial para mantener la propuesta de valor de Mostaza.

Los interesados pueden obtener más información sobre el modelo de franquicias en el sitio web www.mostazaweb.com.ar o a través del correo electrónico [email protected].

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